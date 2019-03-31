Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелLenta.ru вчера в 23:47

Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Авто Назван способ сэкономить на обслуживании машины весной Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.

Политика Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела.

Происшествия СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе «В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Хоккей «Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.

Происшествия Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Наука Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.

Армия и оружие «Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.

Экономика Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

Авто Названы самые популярные на рынке России хэтчбеки и лифтбеки В список наиболее популярных на рынке РФ моделей в кузове хэтчбек и лифтбек эксперты включили LADA в исполнении XRAY с 34 800 проданных штук (+5%), городскую Sandero от французского бренда Renault с 31 600 единицами (+5%), Skoda Octavia с реализованными 24 600 экземпляров (+11%).

Космос В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).

Космос На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Армия и оружие Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.