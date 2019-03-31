Армия и оружие
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелLenta.ru вчера в 23:47
Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.
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Армия Израиля засекла запуски ракет из сектора Газа после многотысячной акции протеста
Коммерсантъвчера в 18:32
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СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе
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Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
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Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии.
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Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро
В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
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СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
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Женщина впервые победила на выборах президента Словакии
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В список наиболее популярных на рынке РФ моделей в кузове хэтчбек и лифтбек эксперты включили LADA в исполнении XRAY с 34 800 проданных штук (+5%), городскую Sandero от французского бренда Renault с 31 600 единицами (+5%), Skoda Octavia с реализованными 24 600 экземпляров (+11%).
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Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
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На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС
Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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Армия и оружие
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Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
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Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
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