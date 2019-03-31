Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрелLenta.ru вчера в 23:47

Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.
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Израильские танки открыли огонь по сектору Газа

Известиявчера в 22:13

Израильские танки открыли огонь по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ТАССвчера в 21:29

Израильские танки атаковали посты боевиков в Газе

РИА Новостивчера в 22:53

Израиль атаковал военные посты ХАМАС

Газета.Ruвчера в 21:56

Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы

Российская газетавчера в 21:42

Армия Израиля засекла запуски ракет из сектора Газа после многотысячной акции протеста

Коммерсантъвчера в 18:32

Израильские танки атаковали посты ХАМАС

RT на русскомвчера в 21:29
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Авто

Назван способ сэкономить на обслуживании машины весной

Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии

Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе

«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Спорт

Логинов и Гараничев пробегут масс-старт на чемпионате России

Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха

В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие

Во Франции назвал причины успеха России в Сирии

Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 22:43
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено 28 марта в 14:02
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

«Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В

Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства

Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем

Обновлено 29 марта в 17:50
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено вчера в 15:16
Авто

Названы самые популярные на рынке России хэтчбеки и лифтбеки

В список наиболее популярных на рынке РФ моделей в кузове хэтчбек и лифтбек эксперты включили LADA в исполнении XRAY с 34 800 проданных штук (+5%), городскую Sandero от французского бренда Renault с 31 600 единицами (+5%), Skoda Octavia с реализованными 24 600 экземпляров (+11%).
Обновлено вчера в 06:50
Политика

На Украине наступил «день тишины» перед президентскими выборами

Обновлено 29 марта в 18:00
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Морковь подралась с гамбургером в центре Владивостока

Обновлено вчера в 23:17
Космос

В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет

Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
Обновлено вчера в 02:09
Космос

На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС

Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США

Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено вчера в 05:00
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
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Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
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