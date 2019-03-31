Армия и оружие
Израильские танки открыли огонь по сектору ГазаИзвестия 22:13
Танки Армии обороны Израиля открыли огонь по позициям палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, сообщает агентство AFP. Отмечается, что это произошло в ответ на произведенный ранее ракетный обстрел израильской территории, передает ТАСС.
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