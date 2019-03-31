Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе ГазаГазета.Ru 02:10

Россия и другие страны мира раскритиковали решение главы Белого дома. Танки армии обороны Израиля атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа - по сообщению израильского военного ведомства, удар был нанесен в ответ на пять ракет, выпущенных с территории Палестины.
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