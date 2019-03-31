Армия и оружие
Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе ГазаREGNUM 00:36
Израильские танки атаковали несколько постов палестинского движения ХАМАС в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Армия Израиля засекла запуски ракет из сектора Газа после многотысячной акции протеста
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