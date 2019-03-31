Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе ГазаREGNUM 00:36

Израильские танки атаковали несколько постов палестинского движения ХАМАС в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Танки Израиля начали атаку боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа

Комсомольская правда01:33

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Газета.Ru02:10

Израильские танки атаковали посты ХАМАС

RT на русскомвчера в 21:29

Израильские танки открыли огонь по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ТАССвчера в 21:29

Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы

Российская газетавчера в 21:42

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Коммерсантъвчера в 18:32

Израильские танки атаковали посты боевиков в ответ на обстрел из Газы

РИА Новостивчера в 22:53
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