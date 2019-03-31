Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе ГазаREGNUM 00:36

Израильские танки атаковали несколько постов палестинского движения ХАМАС в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Армия и оружие Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.

Политика На Украине начались президентские выборы На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.

Общество Произошел масштабный сбой в работе Netflix Уточняется, что проблемы возникли у пользователей в США, Европе и Бразилии. Ранее сообщалось, что в работе Gmail произошел массовый сбой.

Шоу-бизнес Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией Среди актеров и режиссеров можно было заметить известного композитора Максима Дунаевского, пришедшего в компании новой пассии.

Футбол Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.

Происшествия На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова» Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.

Политика В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Происшествия Уральский город остался без воды из-за коммунальной аварии В сообщении регионального МЧС указывается, что без воды остались 298 многоквартирных жилых домов, 146 частных домов, а также 22 социально-значимых объекта, в числе которых «Камышловское профтехучилище-интернат», «Спецкоррекционная школа», «Общежитие педагогического колледжа», хирургическое отделение центральной районной больницы, в которых постоянно находятся люди.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Здоровье В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.

Футбол Полузащитник «Зенита» Оздоев сыграет против «Оренбурга» Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе в матче 21-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".

Политика КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.

Транспорт Московские дороги после зимы помоют шампунем Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Шоу-бизнес Певица Натали принимает поздравления с 45-летием Уроженка Нижегородской области, популярная и привлекательная певица Натали радует поклонников и в 45 лет.

Здоровье Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.