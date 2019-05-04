Израильские танки и авиация поразили десять целей в секторе ГазаИзвестия 07:43

Израильские танки и авиация атаковали свыше десяти целей в секторе Газа и продолжают наносить удары в ответ на ракетные обстрелы. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Израильские танки и авиация поразили десять целей в секторе Газа

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