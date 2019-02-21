Армия и оружие

Израильская компания показала «убийцу» комплексов С-300 и С-400REGNUM 00:22

На кадрах запечатлено то, как боевой «дрон-камикадзе» поражает различные цели, успешно выполняя поставленные задачи. Отметим, что одной из мишеней Mini Harpy стал похожий на всевысотный обнаружитель 96Л6Е радар, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.
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с чего всё началось
В ролике компании, доступном на YouTube
, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.
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