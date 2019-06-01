Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны СирииГазета.Ru вчера в 16:22

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии. Уточняется, что снаряды были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере страны.
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Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

Газета.Ruвчера в 16:22

Два запущенных из Сирии снаряда разорвались на Голанах

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Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии

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Два запущенных из Сирии снаряда разорвались на Голанах

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RT на русскомвчера в 14:23

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

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