В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по СирииRT на русском 00:17

Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля.

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Twitter.

В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

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