Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны СирииГазета.Ru вчера в 16:22
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии. Уточняется, что снаряды были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере страны.
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Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
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Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий
В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
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