Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора ГазаРИА Новости 03:43
Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба. Данные о пострадавших в результате получасового обстрела, сорвавшего месячное затишье, пока не поступали.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента
По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Стало известно о переброске российских военных на север Венесуэлы
Точное количество переброшенных на север Венесуэлы российских военных остаётся неизвестным, однако, как сообщает источник, российские военнослужащие были переправлены сюда самолётом ВВС Венесуэлы.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря
Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Политика
Лавров и глава МИД Венесуэлы обсудят давление США на Каракас
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье обсудит в Москве с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой провокационные шаги оппозиции в Венесуэле и внешнее давление на Каракас, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:46
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Футбол
Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»
Болельщики переживают каждый матч и будут с нами в следующем сезоне. Нас ждут перемены, но многие игроки останутся, — сказал Зидан.
Обновлено в 10:31
Наука
Машинное обучение помогло обнаружить магнитные поля
Исследователи из Лаборатории квантовой инженерии и технологий (QETLabs) в Университете Бристоля в сотрудничестве с Институтом квантовой оптики Университета Ульма и Microsoft использовали комбинацию методов машинного обучения и квантового датчика, основанного на спине электрона в азотно-вакансионном центре в решетке алмаза, чтобы увеличить чувствительность определения магнитных полей.
Обновлено в 04:27
Авто
Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут
Обновлено в 10:27
Футбол
Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»
«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева
Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В пригороде Кургана горит поселок Смолино
Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Футбол
Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский рассказал о будущем «Уральских пельменей» после распада
Нетиевский верит, что его подопечные смогут найти новый хороший формат успеха, чего он им и желает.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала дочь в бикини
В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
Обновлено вчера в 20:00