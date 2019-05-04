Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора ГазаРИА Новости 03:43

Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба. Данные о пострадавших в результате получасового обстрела, сорвавшего месячное затишье, пока не поступали.
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По Израилю выпустили полторы сотни ракет. Десятки были перехвачены

Вести.Ru09:49

Израильские военные нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Коммерсантъ05:57

Израильские танки и авиация атаковали более 30 целей в секторе Газа

РИА Новости07:41

СМИ: в результате ударов Израиля по сектору Газа погиб палестинец

ТАСС08:45

Израиль начал атаку объектов радикалов в секторе Газа

Газета.Ru07:37

Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день

RT на русском09:20

Израильские военные за день засекли пуски 150 ракет из сектора Газа

Говорит Москва09:20
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента

По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Стало известно о переброске российских военных на север Венесуэлы

Точное количество переброшенных на север Венесуэлы российских военных остаётся неизвестным, однако, как сообщает источник, российские военнослужащие были переправлены сюда самолётом ВВС Венесуэлы.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря

Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Обновлено в 09:37
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Политика

Лавров и глава МИД Венесуэлы обсудят давление США на Каракас

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье обсудит в Москве с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой провокационные шаги оппозиции в Венесуэле и внешнее давление на Каракас, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:46
Теннис

Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Футбол

Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»

Болельщики переживают каждый матч и будут с нами в следующем сезоне. Нас ждут перемены, но многие игроки останутся, — сказал Зидан.
Обновлено в 10:31
Наука

Машинное обучение помогло обнаружить магнитные поля

Исследователи из Лаборатории квантовой инженерии и технологий (QETLabs) в Университете Бристоля в сотрудничестве с Институтом квантовой оптики Университета Ульма и Microsoft использовали комбинацию методов машинного обучения и квантового датчика, основанного на спине электрона в азотно-вакансионном центре в решетке алмаза, чтобы увеличить чувствительность определения магнитных полей.
Обновлено в 04:27
Авто

Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут

Обновлено в 10:27
Футбол

Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»

«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Происшествия

В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева

Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В пригороде Кургана горит поселок Смолино

Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Футбол

Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский рассказал о будущем «Уральских пельменей» после распада

Нетиевский верит, что его подопечные смогут найти новый хороший формат успеха, чего он им и желает.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала дочь в бикини

В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
Обновлено вчера в 20:00
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