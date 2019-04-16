Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01

Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.

Авто Lexus представил свой первый минивэн Не исключено, что новый минивэн будет оснащаться и классическим бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 300 л.с. Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет в России от 4 764 000 рублей.

Единоборства В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.

Происшествия Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Футбол Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.

Авто Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Игры Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».

Политика Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.

Политика В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.

Шоу-бизнес Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.

Происшествия Нацбанк Бельгии эвакуировали из-за подозрительного фургона Национальный банк Бельгии эвакуировали из-за подозрительного автофургона, припаркованного у здания.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Автоспорт Мартин Брандл: Квяту навредила его репутация Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл встал на сторону Даниила Квята после Гран При Китая, заявив, что его штраф за столкновение с пилотами McLaren был слишком жёстким.

Происшествия Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара Во Франции в результате сильнейшего пожара полностью обрушилась крыша собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.

Шоу-бизнес Алена Водонаева не одобрила заработки 6-летнего сына Яны Рудковской Алена Водонаева в постоянной колонке подняла тему знаменитостей и их детей, приведя в пример Яну Рудковскую и ее 6-летнего сына Александра Плющенко.

Финансы Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.

Политика В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.