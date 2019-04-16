Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01

Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.
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Израиль мог впервые использовать новейшую ракету Rampage в Сирии

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