Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01
Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.
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Не исключено, что новый минивэн будет оснащаться и классическим бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 300 л.с. Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет в России от 4 764 000 рублей.
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На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
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Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру
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Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
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«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
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Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов
Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
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Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
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В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки
Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.
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Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном
В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Автоспорт
Мартин Брандл: Квяту навредила его репутация
Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл встал на сторону Даниила Квята после Гран При Китая, заявив, что его штраф за столкновение с пилотами McLaren был слишком жёстким.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
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Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара
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Алена Водонаева в постоянной колонке подняла тему знаменитостей и их детей, приведя в пример Яну Рудковскую и ее 6-летнего сына Александра Плющенко.
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Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
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В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram
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Обновлено в 07:04
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Против спикера ВР Украины Парубия будет возбуждено уголовное дело
Соломенский районный суд Киева постановил антикоррупционному бюро начать расследование в отношении спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за превышение служебных полномочий.
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