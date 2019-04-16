Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01

Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.
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Израиль мог впервые использовать новейшую ракету Rampage в Сирии

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СМИ: авиация Израиля задействовала в Сирии убийцу «Панцирей»

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Для удара по Сирии Израиль использовал новые сверхзвуковые ракеты Rampage

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ФАНвчера в 21:01

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Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Lenta.ruвчера в 17:15
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Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
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Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

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В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
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Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
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Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Участники омской банды националистов на троих получили 40 лет колонии

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Происшествия

В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
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Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

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Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Обновлено в 07:10
Политика

Президент Таджикистана прилетел в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилет в Москву с официальным визитом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:37
Происшествия

Хозяева сбежавшей медведицы утверждают, что зверь почти ручной

Люди сообщили, что от местного егеря сбежал его питомец – медведица, жившая в клетке рядом с его домом.
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Наука

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Израильские ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце из тканей человека.
Обновлено в 04:58
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Технологии

«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

Положения законопроекта о суверенном Рунете, принятого Госдумой, предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI), однако именно из-за недостатков этой технологии была нарушена работа сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки в середине марта.
Обновлено в 07:08
Политика

Патрушев обвинил США в затягивании решения «ядерной проблемы» КНДР

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США сознательно затягивают урегулирование ядерной проблемы корейского полуострова.
Обновлено в 09:56
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

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Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Экономика

Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье

Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
Обновлено в 06:22
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
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Авто

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К 2022-му Renault приготовит для КНР девять новых легковушек (в основном это кроссоверы), три из них будут электрифицированы.
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Футбол

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
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Верка Сердючка выступит на Евровидении

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Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
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Обновлено в 07:43
Футбол

Охранник видел Кокорина в стриптиз-клубе до дня драки

Охранник стриптиз-клуба Андрей Козлов рассказал о конфликте нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
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Футбол

Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру

В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
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