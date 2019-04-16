Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01

Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.
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Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

Газета.Ru12:01

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Lenta.ruвчера в 17:15

Для удара по Сирии Израиль использовал новые сверхзвуковые ракеты Rampage

REGNUM10:19

Неприятно, но предсказуемо: Новые ракеты Израиля летят по слабым

Царьград13:15

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

ФАНвчера в 21:01

СМИ: авиация Израиля задействовала в Сирии убийцу «Панцирей»

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Израиль мог впервые использовать новейшую ракету Rampage в Сирии

Известия08:12
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Турция может изменить параметры российской ЗРС С-400

Обновлено в 15:04
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Хоккей

Джон Купер: «Нет причин менять ДНК „Тампы“. Мы знаем, что делать»

Главный тренер "Тампы" Джон Купер заявил, что не собирается существенно менять игру своей команды.
Обновлено в 13:30
Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Обновлено в 12:53
Хоккей

ФНС зарегистрировала АНО «ХК „Динамо-Москва“»

В настоящее время юридическим лицом московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" является ООО "ХК Динамо-Москва", учредителем которого выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".
Обновлено в 11:03
Футбол

Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)

Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
Обновлено в 11:29
Авто

Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения

На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25
Политика

Телеканал «1+1» подал в суд на президента Украины Петра Порошенко

Напомним, ранее генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко собирался подавать в суд на Петра Порошенко, после того как он «ворвался в эфир частной компании» и устроил перепалку с кандидатом на пост украинского президента Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили

По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Политика

Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победы

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку всех губернаторов после своей победы на выборах.
Обновлено в 13:50
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Париже горит легендарный собор Нотр-Дам де Пари

Сегодня в легендарном соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. Уже рухнули шпиль и часы горящего храма.
Обновлено вчера в 15:25
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны

В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
Обновлено в 12:13
Футбол

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (Перерыв)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Транспорт

В Москве состоялись слушания по строительству новой ветки метро

Сразу в восьми районах столицы вечером во вторник прошли публичные слушания по строительству новой Коммунарской линии московского метро.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

ВМФ тестирует систему радиоэлектронной защиты в Черном море

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Здоровье

Центр радиологии в Димитровграде в мае примет первых пациентов

Как только документ будет принят, Центр сразу возьмет на лечение с помощью протонного пучка 10 пациентов с опухолью головного мозга, которая не поддается химио- и рентгенотерапии, сказал глава ФМБА.
Обновлено в 08:31
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