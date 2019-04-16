Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01

Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.
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Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

Газета.Ru12:01

Неприятно, но предсказуемо: Новые ракеты Израиля летят по слабым

Царьград13:15

Для удара по Сирии Израиль использовал новые сверхзвуковые ракеты Rampage

REGNUM10:19

Израиль мог впервые использовать новейшую ракету Rampage в Сирии

Известия08:12

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

ФАНвчера в 21:01

СМИ: авиация Израиля задействовала в Сирии убийцу «Панцирей»

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Lenta.ruвчера в 17:15
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Культура

Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состоятся в начале июня, он, в случае своего переизбрания, но пост президента Украины, добьется решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой

Лёля, как называет дочь Гузеева, работает вместе в мамой.
Обновлено в 05:28
Технологии

«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»

Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта.
Обновлено в 11:56
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Происшествия

Стрелявший в школьника врач Игорь Горячев просил домашний арест

В суде Игорь Горячев попросил не отправлять его под стражу, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:26
Технологии

Антипиратский робот «Яндекса» не оправдал надежд правообладателей

Подписанты антипиратского меморандума направили в компанию письмо, в котором сообщили, что робот «Яндекса» не может решить поставленных перед ним задач.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Саратове две женщины пострадали в результате взрыва в троллейбусе

Как рассказали в областной службе спасения, пострадали две женщины: одну из них госпитализировала бригада скорой помощи, другую реанимационный автомобиль областной службы спасения.
Обновлено в 10:23
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Финансы

Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды

Опубликованная дивидендная политика Сбербанка предполагает поэтапное повышение с 2017 по 2020 год объема выплат с 36,2% до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 14:05
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (СКD).
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Общество

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика

Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину

Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
Обновлено в 11:30
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Политика

МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков

Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Политика

Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:15
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Адвокат Прилипко: «Очевидно по мимике Пака, что конфликт исчерпан»

Адвокаты опротестовали это решение.
Обновлено в 14:02
Политика

Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует

Обновлено в 14:16
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Кино

Первая серия «Игры Престолов» ставит рекорды

Первую серию последнего сезоны игры престолов в России посмотрели 1 млн человек — такие показатели зафиксировали на телеканале FOX, где проходила премьера, сообщили ТАСС в Media Hills.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
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