Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в СирииФАН вчера в 21:01
Истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon мог впервые задействовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара по Сирии в минувшую субботу. Об этом в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Израильская авиация 13 апреля атаковала объекты в сирийской провинции Хама.
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Подписанты антипиратского меморандума направили в компанию письмо, в котором сообщили, что робот «Яндекса» не может решить поставленных перед ним задач.
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В Саратове две женщины пострадали в результате взрыва в троллейбусе
Как рассказали в областной службе спасения, пострадали две женщины: одну из них госпитализировала бригада скорой помощи, другую реанимационный автомобиль областной службы спасения.
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В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
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В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
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Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
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Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
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В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
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Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Первая серия «Игры Престолов» ставит рекорды
Первую серию последнего сезоны игры престолов в России посмотрели 1 млн человек — такие показатели зафиксировали на телеканале FOX, где проходила премьера, сообщили ТАСС в Media Hills.
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