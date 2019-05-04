Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе ГазаТАСС 12:52

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

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