Армия и оружие
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»Lenta.ru вчера в 17:15
Ракетный удар израильской авиации из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хама состоялся 13 апреля. Rampage была впервые продемонстрирована в июне 2018 года. В мае того же года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».
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