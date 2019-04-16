Армия и оружие

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»Lenta.ru вчера в 17:15

Ракетный удар израильской авиации из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хама состоялся 13 апреля. Rampage была впервые продемонстрирована в июне 2018 года. В мае того же года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».
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Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Lenta.ruвчера в 17:15

Израиль мог применить ракету Rampage при авиаударе в Сирии

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Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

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СМИ: авиация Израиля задействовала в Сирии убийцу «Панцирей»

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Обломки ракеты Rampage откроют России новые технологии Израиля – СМИ

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ИноСМИвчера в 09:23

СМИ: для удара по Сирии ВВС Израиля применили сверхзвуковые ракеты Rampage

REGNUMвчера в 10:56
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
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Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

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200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
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Обновлено в 06:31
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Орбитальный телескоп TESS обнаружил свою первую «Землю»

Орбитальный телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенный 18 апреля 2018 года, обнаружил самый мелкий в свой недолгой исследовательской миссии объект ― предположительно каменную планету размером с нашу Землю.
Обновлено в 05:15
Авто

Lexus представил первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Авто

У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E

Aston Martin планирует выпустить Rapide E тиражом в 155 экземпляров, но, эксперты полагают, что для английской марки это существенный шаг на пути к успешному дебюту нового бренда Lagonda.
Обновлено в 01:14
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
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Сахалинский пенсионер выиграл в лото 155 млн рублей

По информации "Столото", вторым счастливчиком, которому досталось более 155 млн рублей, стал риелтор из Казани.
Обновлено в 03:56
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили

Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
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Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

Обновлено вчера в 12:30
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

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Космос

SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy из-за шторма

Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного первого коммерческого пуска носителя, состоявшегося 12 апреля.
Обновлено в 00:31
Политика

На Украине вышла на свободу Надежда Савченко

Обновлено в 02:56
Общество

Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы

Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой

В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
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Армия и оружие

Росгвардия начнет охранять Керченский мост уже в этом году

С этого года Керченский мост начнет охранять специальная бригада Росгвардии, сообщил ТАСС первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
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Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
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Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
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В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
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