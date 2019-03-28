Израиль ударил ракетами по АлеппоLenta.ru 18:47

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля к северо-востоку от Алеппо. Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Происшествия Метрового варана нашли под Кингисеппом В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.

Политика В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Политика Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.

Космос США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».

Общество Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.

Энергетика «Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне "Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Космос Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.

Политика Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.