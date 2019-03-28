Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по АлеппоLenta.ru 18:47

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля к северо-востоку от Алеппо. Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
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Армия Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Алеппо

Коммерсантъ19:41

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

РИА Новости20:18

Аль-Джаафари рассказал о воздушном ударе Израиля по объектам в Алеппо

RT на русском20:12

ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо

Известия18:10

Израиль нанес удар по Сирии

Газета.Ru18:03

В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе в Сирии

ТАСС19:02

Сирия сообщила о воздушном ударе Израиля по Алеппо

РБК18:12
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Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с использованием дальнобойной снайперской винтовки.
Обновлено в 22:24
Общество

ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено в 22:21
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено в 12:20
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено в 20:51
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Авто

Aurus выпустит парадный кабриолет

Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено в 10:25
Общество

Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин

Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 20:57
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено в 15:38
Происшествия

В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Театры

В Большом театре вручили премии «Золотая маска»

Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено в 13:11
Политика

«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко

Обновлено в 21:45
Общество

Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами

После скандала медицинское учреждение решили вернуть в собственность республики.
Обновлено в 05:28
Авто

Ford отказалась от выпуска легковых автомобилей в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил в интервью «Коммерсанту» появившиеся сообщения о том, что Ford отказалась от ведения самостоятельного бизнеса в России в связи с проблемами со сбытом продукции.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

На Камчатке зенитчики «отразили» атаку с воздуха

Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провел учебно-боевые стрельбы на камчатском полигоне "Радыгино".
Обновлено в 22:47
Армия и оружие

В России создадут единую военно-строительную компанию

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено в 08:28
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Общество

Гороскоп на 28 марта: Овнов просят не усложнять, Близнецам обещают зеленый свет для идей

ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал.
Обновлено в 13:26
Кино

Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Обновлено в 06:28
Политика

Запретить экспорт круглого леса предлагает губернатор Приангарья

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 22:02
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Культура

YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 22:38
Гаджеты

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Политика

Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией

Премьер-министр поручил ведомствам ускорить развитие этих субъектов РФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал регионы с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, сообщает РБК.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник

Обновлено в 22:04
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США

Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы

В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Футбол

Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус»

Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:01
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