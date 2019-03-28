Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по АлеппоLenta.ru 18:47

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля к северо-востоку от Алеппо. Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Армия Израиля не комментирует сообщения об авиаударе по Алеппо

Коммерсантъ19:41

Представитель ополчения Алеппо рассказал об ударах по аэропорту

RT на русском19:19

Сирия сообщила о воздушном ударе Израиля по Алеппо

РБК18:12

В Сирии заявили об авиаударе Израиля в районе аэропорта Алеппо

РИА Новости18:15

ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо

Известия18:10

Израиль нанес удар по Сирии

Газета.Ru18:03

В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе в Сирии

ТАСС19:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Происшествия

Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла

По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
Обновлено в 16:10
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Авто

Aurus выпустит парадный кабриолет

Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
Обновлено в 15:23
Происшествия

Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца

Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено в 17:00
Футбол

Черышев попал в команду недели FIFA 19

Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.
Обновлено в 18:14
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Транспорт

Саранский аэропорт начал использовать электронные посадочные талоны

26 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта России, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону, не используя при этом бумажную копию.
Обновлено в 06:42
Политика

Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле

Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Российский двигатель для беспилотника «Корсар» застрял в судах

"Преждевременное" начало работ Контракт на разработку российского авиационного поршневого двигателя для БПЛА малой дальности министерство обороны заключило с рыбинским КБ "Луч" в 2015 году.
Обновлено вчера в 01:00
Кино

«Секс в большом городе» получит продолжение

Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено в 19:05
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину

Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов

Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Культура

Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании

Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено в 12:20
Транспорт

В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки

Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»

Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Политика

Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме

Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован

Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге.
Обновлено в 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное