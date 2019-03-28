Израиль ударил ракетами по АлеппоLenta.ru 18:47

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля к северо-востоку от Алеппо. Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

Происшествия Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Авто Aurus выпустит парадный кабриолет Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).

Происшествия Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.

Шоу-бизнес Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.

Футбол Черышев попал в команду недели FIFA 19 Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Транспорт Саранский аэропорт начал использовать электронные посадочные талоны 26 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта России, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону, не используя при этом бумажную копию.

Политика Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.

Армия и оружие Российский двигатель для беспилотника «Корсар» застрял в судах "Преждевременное" начало работ Контракт на разработку российского авиационного поршневого двигателя для БПЛА малой дальности министерство обороны заключило с рыбинским КБ "Луч" в 2015 году.

Кино «Секс в большом городе» получит продолжение Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".

Культура Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.

Происшествия В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Шоу-бизнес Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Транспорт В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп» Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Политика Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.

Происшествия В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

Политика Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.