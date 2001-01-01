Израиль ударил по активистам «Исламского джихада» на складе оружия в секторе ГазаТАСС 05:18

Самолет Армии обороны Израиля нанес в воскресенье удар по группе активистов радикальной организации "Исламский джихад", которые находились на складе вооружений в южной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израиль ударил по активистам «Исламского джихада» на складе оружия в секторе Газа

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