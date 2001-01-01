Армия и оружие
Израиль ударил по активистам «Исламского джихада» на складе оружия в секторе ГазаТАСС 05:18
Самолет Армии обороны Израиля нанес в воскресенье удар по группе активистов радикальной организации "Исламский джихад", которые находились на складе вооружений в южной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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Авто
Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Обновлено в 04:30
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Жителям Волгограда сообщили о необходимости ежедневных тренировок
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Футбол
Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»
Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Политика
В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Общество
Память красноармейцев почтили в столице Словакии
Прийти к мемориалу и отдать дань памяти советским солдатам пришли также депутаты Национального совета (парламента) Словакии, представители политических и общественных организаций, студенты местных вузов и школ.
Обновлено в 09:05
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь
Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Елена Север считает, что дочери Алсу после шоу «Голос. Дети» нанесена непоправимая травма
Обновлено в 07:31
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Общество
В казахстанском Актобе решили отказаться от «Бессмертного полка»
Власти города Актоб в Казахстане решили не организовывать акцию "Бессмертный полк" в День Победы.
Обновлено вчера в 12:53
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым
Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22