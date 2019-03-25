Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрелаРИА Новости 05:01

Эдри добавил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, а также отметил серьезность ситуации. Сейчас Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов.

Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрела

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Общество Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Происшествия В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Армия и оружие Разведка США не верит в скорое появление у России «Посейдонов» Американская разведка считает, что России потребуется ещё восемь лет для принятия на вооружение подводных атомных беспилотников «Посейдон».

Политика США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.

Футбол «Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом "Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.

Энергетика Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Футбол Ананидзе рассказал о состоянии после травмы Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com".

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Политика Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Происшествия В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.

Армия и оружие Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.

Футбол Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020 Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Происшествия Полиция провела обыски в Росреестре и фонде соцстрахования Ингушетии В столице Ингушетии Магасе сотрудники МВД проводят выемки документов в управлении Росреестра и фонде социального страхования.

Политика В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Космос Частная китайская компания испытала ракетный двигатель Ожидается, что в текущем году испытания двигателя будут завершены окончательно, а в 2020 г. Beijing Blue Arrow Space Technology сможет запустить первую ракету на жидком кислороде и метане.