Армия и оружие

Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрелаРИА Новости 05:01

Эдри добавил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, а также отметил серьезность ситуации. Сейчас Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов.
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Израиль направил дополнительные подразделения военных к сектору Газа после обстрела

Коммерсантъ10:28

В ожидании ответа: Израиль стягивает войска в Газу

Вести.Ru05:37

Израиль стягивает дополнительные подразделения к Газе после ракетного обстрела

ТАСС04:47

Израиль отправил к сектору Газа войска

Lenta.ru05:12

Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрела

РИА Новости05:01

Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов

Интерфакс04:52

Израиль начал стягивать дополнительные подразделения к сектору Газа

Известия05:31
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец

Обновлено в 10:35
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

Израиль атаковал офис лидера ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по офису лидера движения ХАМАС Исмаила Хании в Газе, 25 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи

Обновлено в 12:01
Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Хоккей

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Обновлено в 17:39
Общество

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

У границ России заметили бомбардировщики США

К границе России приблизились три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.
Обновлено в 14:09
Здоровье

Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе

Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе Действующие предельно допустимые концентрации (ПДК) для канцерогенных веществ в разы превышают верхнюю границу приемлемого риска для здоровья населения, заявили в «Гринписе России».
Обновлено в 18:17
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено в 12:51
Здоровье

В Тюмени ребенок из Киргизии заразил корью соседей

Три случая заболевания корью зафиксировано в Тюмени с начала этого года. Среди инфицированных - два ребенка и один взрослый.
Обновлено в 07:10
Авто

Skoda обозначила дату премьеры обновленного Superb в России

Автопроизводитель планирует привезтина российский рынок обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Наука

Человечество исчезнет через 30 лет: Учёные заявили о массовом вымирании и составили план спасения Земли

Исследователи составили план спасения Земли, в котором указали, что изначально стоит прекратить уничтожать виды животных и места их обитания, ведь таким образом так же разрушается способность планеты поддерживать существование.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Авто

Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар

Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

США уточнили число боевиков, которые были разгромлены в Сирии

В ходе войны в Сирии были разгромлены силы боевиков числом до 100 тысяч человек, рассказал спецпредставитель США Джеймс Джеффри.
Обновлено в 15:52
Политика

Эрдоган пообещал снова сделать собор Святой Софии в Стамбуле мечетью

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч

В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в гольф перед её съёмками в новом фильме

Алекс Родригес написал, что завтра у Джей Ло начнутся съёмки в фильме Hustlers, поэтому они решили немного отдохнуть перед работой.
Обновлено в 14:08
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Общество

Гороскоп на 26 марта от MagadanMedia

Гороскоп представляет MagadanMedia. Каким будет ваш день подскажут звезды.
Обновлено в 15:00
Футбол

Андрей Шевченко: Сегодня самое главное для нас - это результат

Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нашу команду - это помогло футболистам бороться.
Обновлено в 18:47
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
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