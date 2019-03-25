Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрелаРИА Новости 05:01

Эдри добавил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, а также отметил серьезность ситуации. Сейчас Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов.

Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрела

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