Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа после обстрелаРИА Новости 05:01
Эдри добавил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, а также отметил серьезность ситуации. Сейчас Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов.
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Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:57
Политика
МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»
Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Общество
Александр Костеров — о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Поморье
Практика показывает, что если к нам человек обращается, то мы и в дальнейшим с ним взаимодействует, сопровождаем его на разных стадиях, оказываем поддержку по разным направлениям.
Обновлено в 10:17
Технологии
Первый бесполый голосовой помощник разработали в Дании
В датском креативном агентстве Virtue Nordic разработали голосовой помощник с голосом неопределенного пола.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Политика
Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года
Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Культура
Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Культура
О группе Motley Crue снимут эпохальный байопик
Всего пару месяцев назад по всем кинотеатрам страны отгремело эпическое полотно о жизни и творчестве одного из ведущих музыкантов XX века, Фредди Меркьюри - «Богемская рапсодия», и вот на подходе новый байопик - на это раз о разбитном существовании и феноменальном взлете главных глэмеров планеты - лос-анджелесского квартета Motley Crue.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Футбол
Андрей Семенов: «Самый приятный подарок на день рождения - победа сборной России»
Защитник сборной России Андрей Семенов в интервью "Известиям" заявил, что команда преподнесла ему подарок на день рождения, обыграв в отборочном турнире Евро-2020 Казахстан (4:0). 24 марта футболист отметил 30-й день рождения.
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес
Ваенга пообещала устроить для жителей Сызрани концерт «как в БКЗ»
Елена Ваенга пообещала жителям Сызрани устроить концерт как в БКЗ.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Обновлено в 16:55
Политика
Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Политика
ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле
В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Баскетбол
«Химки» обыграли «Астану» в Лиге ВТБ
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли казахстанскую "Астану" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:56
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Здоровье
Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой
40-летняя жительница США получила инсульт во время занятий йогой.
Обновлено в 10:17
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Здоровье
В Тюмени ребенок из Киргизии заразил корью соседей
Три случая заболевания корью зафиксировано в Тюмени с начала этого года. Среди инфицированных - два ребенка и один взрослый.
Обновлено в 07:10
Политика
Госдума и Совфед не смогли договориться по закону о хостелах
Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации не пришла к согласию по дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено в 10:38
Общество
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29