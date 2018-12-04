Израильская армия начала операцию «Северный щит». Целью военной операции является поиск и уничтожение тоннелей ливанской организации «Хезболла», построенных вдоль всей израильско-ливанской границы. Об этом 4 декабря передает портал RTVI.

Израиль проводит операцию по поиску и уничтожению тоннелей «Хезболлы»

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