Армия и оружие
Израиль проводит операцию по поиску и уничтожению тоннелей «Хезболлы»
Израиль проводит операцию по поиску и уничтожению тоннелей «Хезболлы»Красная весна07:43
Израильская армия начала операцию «Северный щит». Целью военной операции является поиск и уничтожение тоннелей ливанской организации «Хезболла», построенных вдоль всей израильско-ливанской границы. Об этом 4 декабря передает портал RTVI.
Красная весна07:43
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу подтвердил информацию о грядущей диверсификации «оборонки»
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Госпогранслужба Украины привела все корабли в боеготовность
Все корабли и катера Госпогранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщил в эфире телеканала UATV глава ведомства Петр Цигикал.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Атомная крепость: спецназ Росгвардии отбил ледокол у «террористов»
С помощью специального снаряжения боевые пловцы прямо из воды проникли на борт ледокола и в течение нескольких секунд обезвредили «террористов».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Командующий Пятым флотом ВМС США покончил жизнь самоубийством
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Разведка ЛНР заметила в Донбассе солдат в форме НАТО
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Минобороны представит военный банкомат на колесах «КамАЗа»
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
США отправляют авианосец в Персидский залив
Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что доступ Ирана к технологиям баллистических ракет привёл к тому, что теперь американские авианосцы больше не смогут действовать в Персидском заливе свободно.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В пермский авиаполк поступили три новых МиГ-31БМ
Пермская авиагруппа, базирующаяся в аэропорту "Большое Савино", пополнилась тремя новыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Новый «Спрут-СДМ-1» для ВДВ выйдет на госиспытания в 2019 году
Минобороны РФ проведет госиспытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" в следующем году, они включены в запланированные мероприятия на 2019 год, сообщает департамент информации Минобороны РФ.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь
Экипаж корабля пройдет в Севастополе очередной этап ходовых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Украинских военных попросили выключать геолокацию во время селфи
Украинских военнослужащих попросили отключать геолокацию перед тем, как сделать селфи.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Около 500 военнослужащих пройдут курс горной подготовки в Таджикистане
В горах Таджикистана военнослужащие горного батальона 201-й военной базы пройдут курс горной подготовки на высоте 1500 метров над уровнем моря на полигоне Ляур.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В получился перетяжелённым
27 ноября 2018 года на Воронежском авиазаводе (ВАСО) состоялась выкатка и передача на аэродромные отработки лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Две подлодки ЧФ ликвидировали условного противника в Черном море
Подводные лодки Черноморского флота России (ЧФ РФ) — «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» — выполнили тренировочные задачи по обнаружению, сопровождению и ликвидации морских и прибрежных целей условного врага в акватории Черного моря.
Обновлено в 07:44