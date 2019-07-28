Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на АляскеГазета.Ru 11:14
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что ракета-перехватчик сбила баллистические ракеты "вне атмосферы на невиданных ранее скоростях".
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