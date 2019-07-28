Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на АляскеГазета.Ru 11:14
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что ракета-перехватчик сбила баллистические ракеты "вне атмосферы на невиданных ранее скоростях".
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Космос
В России создают частную многоразовую метеоракету
Обновлено 26 июля в 03:19
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
Обновлено в 14:37
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
Обновлено в 14:02
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Футбол
Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары
Российский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал о том, кому хочет посвятить свои голы в матче против «Сочи».
Обновлено в 15:27
Футбол
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна
Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.
Обновлено в 13:31
Политика
В России прошли военно-морские парады в честь Дня ВМФ
В воскресенье, 28 июля, в России прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 09:20
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Обновлено в 12:21
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ»
Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 15:05
Кино
Режиссер «Короля льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Американский режиссер Джон Фавро спрятал в своем анимационном фильме "Король лев" одну "настоящую" сцену, которая была снята на камеру и не имеет никакого отношения к компьютерной графике.
Обновлено в 13:29
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Футбол
Соперник «Спартака» в ЛЕ «Тун» вновь не выиграл в чемпионате Швейцарии
В 1-м туре клуб сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2). Напомним, что «Тун» является соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:55
Гаджеты
Завися исключительно от Apple, Intel не могла нормально зарабатывать на модемах
Сделка с Apple по продаже бизнеса, связанного с разработкой модемов для смартфонов, принесёт Intel не более $500 млн «чистыми», но не менее важно, что избавление от этих активов позволит процессорному гиганту сократить убытки.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу
Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
ДТП в Крыму: пострадали шесть человек, ребенок погиб
Обновлено в 15:24
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Автоспорт
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Германии
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 11:25
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Культура
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08