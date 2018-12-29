Политика
Израиль обновил рекорд: в страну в 2018 году прибыл четырехмиллионный турист. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщила пресс-служба министерства туризма.
Известия15:29
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К концу 2018 года Израиль ожидает рекордные 4 млн туристов
Национальный Туристический Союзвчера в 02:31
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Армия и оружие
Сенатор заявил о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии
Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
Обновлено в 17:34
Политика
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено в 19:11
Политика
Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем
Из Багдада в Москву вылетел спецрейс с 30 детьми на борту — из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана.
Обновлено в 10:02
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Политика
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Политика
В разногласиях Украины и Польши заметили российское «яблоко раздора»
Россия подбросила «яблоко раздора» в отношения Украины и Польши.
Обновлено в 21:32
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:30
Политика
В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC
Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.
Обновлено в 06:30
Политика
На Украине доля украинского языка в телеэфире достигла 92%
Доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов на Украине в уходящем году достигла в среднем 92%, сообщил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
Обновлено в 10:49
Политика
Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД
Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).
Обновлено в 07:32
Политика
Президент Бразилии пообещал перенести посольство в Иерусалим
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал делегации из Израиля перенести посольство страны в Иерусалим, передает Reuters.
Обновлено в 10:43
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29