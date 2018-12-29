Израиль обновил рекорд: в страну в 2018 году прибыл четырехмиллионный турист. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщила пресс-служба министерства туризма.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор заявил о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

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