Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по СирииLenta.ru 05:03
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии. Военные утверждают, что ударили по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которую контролирует Израиль.
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Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикМосква 24 01:37
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