Армия и оружие
Израиль показал «могильщика» С-300 и С-400Lenta.ru вчера в 20:17
В ролике компании, доступном на YouTube, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.
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с чего всё началось
В ролике компании, доступном на YouTube, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.Lenta.ruвчера в 20:17
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Израильская компания IAI презентовала «убийцу» российских ЗРС С-300 и С-400
Военное обозрение19 февраля в 07:12
Израиль показал дрона‐камикадзе. Новый беспилотник в промо‐ролике поразил С‐300 и С‐400
Телеканал 360°вчера в 21:57
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Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
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Захарова прокомментировала ответ НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
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Создаваемые в России ракеты «Циркон» с кораблей поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега, заявил РИА Новости контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.
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Происшествия
В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69
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Происшествия
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Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
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Происшествия
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
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Неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Эквадоре
Группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает RCN Radio.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока
Крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов.
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Названа основная причина смерти мужчин в России
7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Фигурантам дела Baring Vostok предъявили первые обвинения
Первым фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok предъявлены обвинения.
Обновлено вчера в 07:21
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В РФ ждут от Китая разрешения на поставку «Ансатов»
Холдинг "Вертолеты России", входящий в Ростех, ожидает от Китая разрешения на поставку в КНР вертолетов "Ансат" до конца апреля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:04
Спорт
Супруга Кокорина рассказала о влиянии СИЗО на мужа
Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся с октября 2018 года в СИЗО «Бутырка» за драку в центре Москвы, повзрослел и осознал многие ошибки, рассказала супруга спортсмена Дарья Валитова.
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Политика
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Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".
Обновлено вчера в 21:40
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В Раде рассказали о выгоде Европы от происходящего на Украине
Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине.
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Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не испытала сложностей в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до 500 евро.
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В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»
19-летний полузащитник "Васко да Гамы" Лукас Сантос может перейти в московский ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
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Руководство Высшей школы экономики отстранило от учебы тех студентов, которые не были привиты от кори или не предоставили данные о пройденных вакцинациях.
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Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны
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В Москве активисты SERB сорвали показ комедии «Праздник» про блокаду
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Скрипалей требуют признать пропавшими без вести
Сергея Скрипаль и Юлию Скрипаль потребовали признать пропавшими без вести.
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В китайском городе Цзянь в восточной провинции Цзянси мужчина напал с ножом на толпу людей на улице, ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети.
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Путин посоветовал Вашингтону подсчитать скорость российского оружия
Президент России Владимир Путин предложил Вашингтону подсчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для РФ.
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