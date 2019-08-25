Армия и оружие

Израиль подтвердил атаку на окрестности ДамаскаИнтерфакс вчера в 18:12

Как заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ронен Манелис, Иран в четверг планировал нанести удары по северу Израиля с помощью беспилотников. Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило о воздушной атаке на Дамаск.
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