Футбол
Израиль победил Австрию в матче отборочного турнира Евро-2020ProstoProSport вчера в 14:53
Сборная Израиля победила команду Австрии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 4:2. Хет-трик в составе победителей оформил Эран Захави, еще один мяч на счету Мануса Даббура.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу
11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.
Обновлено в 02:49
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО
Сербский лидер Александр Вучич в ходе церемонии в память о жертвах агрессии НАТО в Югославии в 1999 году в Нише заявил, что Сербия не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 16:13
Космос
Рогозин: на российскую сверхтяжелую ракету потребуется 740 млрд рублей
Дмитрий Рогозин добавил, что эскизный проект ракеты планируется защитить в этом году, после чего начнется проектирование.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Названы новые боевые возможности атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Польше задержан бывший совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Политика
Борис Дубровский перенес операцию на сердце
21 марта бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался в больнице. Экс-главе провели операцию на сердце.
Обновлено в 01:43
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Милорад Додик считает, что пришло время для объединения сербов в одном государстве
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик считает, что будущее десятилетие станет временем объединения в одном государстве сербов, живущих раздельно в Сербии и Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину).
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Палестинская ракета попала в жилой дом в Израиле
Шесть израильтян получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет.
Обновлено в 02:18
Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020
УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукции
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника.
Обновлено вчера в 17:04
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Общество
Власти Челябинска сносят скандальный рынок на улице Доватора
Как ранее сообщал Znak.com, рынок на Доватора имеет скандальную славу.
Обновлено в 02:27
Политика
Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 03:10
Общество
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25