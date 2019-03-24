Футбол
Израиль победил Австрию в матче отборочного турнира Евро-2020ProstoProSport 14:53
Сборная Израиля победила команду Австрии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 4:2. Хет-трик в составе победителей оформил Эран Захави, еще один мяч на счету Мануса Даббура.
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