Армия и оружие

Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора ГазаLenta.ru 08:21

Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте. Как отмечается, в ответной атаке были задействованы танки и авиация.
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Сектор Газа
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