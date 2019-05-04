Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора ГазаLenta.ru 08:21
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте. Как отмечается, в ответной атаке были задействованы танки и авиация.
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