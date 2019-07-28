Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter в воскресенье, 28 июля.

Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске

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