Армия и оружие

Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на АляскеИзвестия 07:17

Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter в воскресенье, 28 июля.
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