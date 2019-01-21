Армия и оружие
Армия Израиля опубликовала видео уничтожения сирийского ЗРК «Панцирь»Взгляд.ру 02:49
Армия обороны Израиля опубликовала в социальных сетях видео уничтожения сирийского зенитного ракетного комплекса «Панцирь». В сообщении Армии Израиля в Twitter говорится, что Сирия выпустила десятки ракет класса «земля–воздух», «несмотря на четкие предупреждения избегать такого огня».
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с чего всё началось
Армия обороны Израиля опубликовала у себя в Twitter видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в комплекс противоракетной обороны «Панцирь-С1» cирийских вооруженных сил.Lenta.ru01:55
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