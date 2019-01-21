Армия Израиля опубликовала видео уничтожения сирийского ЗРК «Панцирь»Взгляд.ру 02:49

с чего всё началось

Армия обороны Израиля опубликовала в социальных сетях видео уничтожения сирийского зенитного ракетного комплекса «Панцирь». В сообщении Армии Израиля в Twitter говорится, что Сирия выпустила десятки ракет класса «земля–воздух», «несмотря на четкие предупреждения избегать такого огня».

Армия и оружие Армия и оружие Четверо сирийских военных погибли в результате удара Израиля по САР В ночь на 21 января израильские ВВС нанесли по территории Сирии несколько авиаударов, в результате которых погибли четверо сирийских военных.

Армия и оружие Армия и оружие В Венесуэле схватили группу мятежных военных Вооружённые силы Венесуэлы сообщили о захвате мятежных военных, которые завладели оружием и поставили под угрозу жизни двух чиновников.

Армия и оружие Армия и оружие В Балтийское море вошли два эсминца США Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер".

Армия и оружие Армия и оружие Диверсионная группа ВСУ подорвалась на мине в ДНР

Армия и оружие Армия и оружие Российские силовики получат 200 радиоэлектронных ружей «Пищаль» Около 200 экземпляров радиоэлектронных ружей «Пищаль» для борьбы с беспилотниками получат российские силовики в первые шесть месяцев 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Повстанцы АНО взяли ответственность за взрыв в школе в Боготе Колумбийская Армия национального освобождения (АНО) взяла на себя ответственность за взрыв в кадетской школе в Боготе, в результате которого погиб 21 человек.

Армия и оружие Армия и оружие Военные США тренируются уничтожать российские системы ПВО

Армия и оружие Армия и оружие Россия завершит испытания первого боевого экзоскелета до 2020 года Старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Д. М. Карбышева рассказал о запуске государственных испытаний первого пассивного экзоскелета, которые должны завершиться к 2020 году.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт: США не смогут отразить ядерный удар России Эксперт по разоружению из университета Дортмунда в Германии Юрген Альтман заявил, что у США нет шансов отразить массированный ядерный удар России, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Армия и оружие В России пройдут испытания технологии «Воздушного старта» В РФ пройдут испытания технологии «Воздушного старта», которая предполагает старт ракеты с воздушного средства, находящегося в полёте.

Армия и оружие Армия и оружие Боевой корабль устроил дуэль с бомбардировщиком в Черном море Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провел учебную дуэль с фронтовым бомбардировщиком Су-24.

Армия и оружие Армия и оружие Курды хотят в состав Сирии на правах автономии Похоже, после решения США вывести свои войска из Сирии, курды остались без поддержки и готовы на все ради своего спасения.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения ПВО Юга РФ впервые поучаствуют в учениях в Египте Подразделения ПВО Южного военного округа впервые примут участие в международных учениях "Стрела дружбы-2019" в Египте, сообщила пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие На Северном флоте появился тренажер для подводного спецназа В главной базе подводных сил Северного флота - поселке Гаджиево открыли первый учебный комплексный тренажер для подготовки спецназа.