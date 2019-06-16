Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на ГоланахРоссийская газета 13:55

с чего всё началось

Правительство Израиля решило назвать новое поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Населенный пункт, который еще предстоит построить, будет именоваться "Высоты Трампа".

Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Шоу-бизнес Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре» 30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».

Армия и оружие В Польше начались самые масштабные военные учения 2019 года Крупнейшие, по данным на текущий год, военные учения начались в Польше, 16 июня передает «Радио Польша».

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.

Экономика Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Завод «Урал» собирается снова возобновить выпуск бескапотных машин В истории «Урала» уже была попытка осуществить серийное производство бескапотных грузовиков.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2» Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.

Армия и оружие ВСУ открыли массированный огонь по аэропорту Донецка По данным СЦКК, за последний час украинские военнослужащие выпустили по указанным районам более 30 мин. ВСУ открыли массированный минометный обстрел по северной окраине Донецка, в результате чего два жилых дома оказались повреждены.

Финансы Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.

Общество Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.

Армия и оружие «Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.

Автоспорт Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».

Политика В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими "Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.

Наука Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.

Политика Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц Китайские компании активно внедряют технологию распознавания лиц в финансовых областях.

Политика Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Общество В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.

Происшествия Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.