Политика
Израиль назвал поселок на Голанах в честь ТрампаВзгляд.ру вчера в 12:36
Премьер Израиля пообещал, что Голаны навсегда останутся израильскими, а признание их со стороны США назвал «трезвым решением, отражающим необратимую реальность». Фридман назвал наименование поселка в честь Трампа лучшим подарком к недавно отмечавшемуся дню рождения президента США.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.РИА Новостивчера в 16:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Общество
СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России
В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»
Обновлено в 00:11
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Гаджеты
МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области
Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, а также других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.
Обновлено в 03:05
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Кино
Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова
Фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 19:27
Космос
На МКС сломан прибор для поиска антиматерии
Система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02 сломана. Об этом заявили члены экипажа Международной космической станции.
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
«Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта
Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.
Обновлено в 02:24
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года
К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом
Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Полугодовалый ребенок отравился цветком ландыша в Новосибирске
В детскую городскую больницу поступил полугодовалый малыш с признаками отравления. Мама купила букетик, положила в коляску.
Обновлено 15 июня в 06:01
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Политика
The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Экономика
Банки не получат данные от сотовых операторов
Как сообщается, в комитете Госдумы по финансовому рынку данный законопроект был раскритикован.
Обновлено в 02:49
Экономика
Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров
С инициативой усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России».
Обновлено в 00:00
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19