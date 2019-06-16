Израиль назвал поселок на Голанах в честь ТрампаВзгляд.ру вчера в 12:36

с чего всё началось

Премьер Израиля пообещал, что Голаны навсегда останутся израильскими, а признание их со стороны США назвал «трезвым решением, отражающим необратимую реальность». Фридман назвал наименование поселка в честь Трампа лучшим подарком к недавно отмечавшемуся дню рождения президента США.

Израиль назвал поселок на Голанах в честь Трампа

Общество СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Музыка Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Гаджеты МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, а также других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.

Футбол Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.

Общество В России появится новая маркировка продуктов Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

Кино Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова Фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Космос На МКС сломан прибор для поиска антиматерии Система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02 сломана. Об этом заявили члены экипажа Международной космической станции.

Происшествия В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.

Армия и оружие «Октябрь как в аду», — дончане обсуждают вчерашний бой в районе аэропорта Дончане обсуждали звуки боя в социальных сетях, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Финансы Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.

Происшествия В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары.

Здоровье Полугодовалый ребенок отравился цветком ландыша в Новосибирске В детскую городскую больницу поступил полугодовалый малыш с признаками отравления. Мама купила букетик, положила в коляску.

Происшествия Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова покинула Россию "Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.

Авто Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15% Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.

Авто Введение новых правил автотюнинга отложено на год Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Экономика Банки не получат данные от сотовых операторов Как сообщается, в комитете Госдумы по финансовому рынку данный законопроект был раскритикован.

Экономика Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров С инициативой усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России».