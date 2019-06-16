Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь ТрампаРБК вчера в 13:45

с чего всё началось

О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху сообщил еще в апреле этого года. В марте Белый дом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.

Общество Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку Сарри В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

Общество Генпрокуратура выявила ошибки в новом федеральном списке учебников В федеральном перечне учебников содержатся издания, рекомендованные к использованию в госшколах.

Происшествия Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Политика Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.

Футбол Александр Алексеев стал главным тренером «Енисея» Александр Алексеев назначен главным тренером красноярского футбольного клуба "Енисей", сообщается на официальном сайте команды.

Происшествия Взрыв в Кудрово под Петербургом устроил участник олимпиады по химии К взрыву и пожару на балконе жилого дома в городе Кудрово под Петербургом привело не срабатывание пиротехники, а неудачный химический эксперимент.

Космос Астронавт NASA Кристина Кох показала снимки Южного сияния из космоса Астронавт NASA Кристина Кох запечатлела Аврору Аустралис или Южное сияние с борта МКС, после чего поделилась захватывающими снимками в Сети.

Происшествия Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

Авто Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15% Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Политика В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.

Политика The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия При взрыве газа в Костанае пострадали семь человек Семь человек пострадали в понедельник при взрыве газа в здании станции технического обслуживания (СТО) в городе Костанай.

Общество На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов» В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Происшествия S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф» Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.

Происшествия Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.

Авто Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.

Общество В администрации Волгоградской области произошли кадровые перемены Как сообщили в обладминистрации, губернатор Андрей Бочаров поблагодарил главу Николаевского муниципалитета Юрия Чувашина за плодотворную работу и предложил возглавить областной комитет строительства.