Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь ТрампаРБК вчера в 13:45
О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху сообщил еще в апреле этого года. В марте Белый дом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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с чего всё началось
"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.РИА Новостивчера в 16:09
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Авто
Названы самые популярные случаи обмана на СТО
Датчик находится в моторе, когда тот начинает плохо функционировать, а автомобилист на СТО просит выявить проблему, там могут предложить очистить датчик.
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки
Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Энергетика
Нефть остается под влиянием противодействующих факторов
Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель.
Обновлено в 01:37
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске
В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Общество
Тайшетский регион ВСЖД: нацеленность на результат
При подведении итогов весеннего комиссионного осмотра Тайшетского региона в докладах руководителей станции и других подразделений были отмечены результаты работы за первые месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 21:49
Гаджеты
Корпус Cooler Master Cosmos C700P Black Edition — корпус для игрового PC
В ходе выставки Computex 2019 был представлен корпус Cosmos C700P Black Edition.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Здоровье
«Бережливые» поликлиники получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.
Обновлено в 00:00
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Наука
Химики обнаружили аномалии в поведении известного электролита
Химики Центра компетенций НТИ при ИПХФ РАН «Технологии новых и мобильных источников энергии» обнаружили аномальное поведение ионной проводимости хорошо известного полимерного электролита.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Аргентине и Уругвае произошли массовые отключения электричества
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере
На юго-западе Филадельфии в американском штате Пенсильвания в ходе стрельбы на выпускном вечере был убит один человек, еще семь получили ранения.
Обновлено в 01:19
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено 15 июня в 04:20