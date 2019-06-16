Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь ТрампаРБК вчера в 13:45

с чего всё началось

О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху сообщил еще в апреле этого года. В марте Белый дом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

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Авто Названы самые популярные случаи обмана на СТО Датчик находится в моторе, когда тот начинает плохо функционировать, а автомобилист на СТО просит выявить проблему, там могут предложить очистить датчик.

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