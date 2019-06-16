Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь ТрампаРБК 13:45
О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху сообщил еще в апреле этого года. В марте Белый дом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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с чего всё началось
"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.РИА Новости16:09
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Армия и оружие
На Большом офицерском балу было сделано два предложения руки и сердца
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Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
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Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
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Политика
Саакашвили предложил перенести парламент из Киева
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
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Происшествия
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Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
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Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Глава МИД Турции: Анкара не примет требований США по С-400
«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкого МИД.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
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Шоу-бизнес
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Известная продюсер Яна Рудковская в своем микроблоге рассказала о том, что теперь у нее есть собственный телеграмм-канал.
Обновлено в 14:17
Транспорт
Движение по Тетеринскому переулку в Москве восстановили
Движение по Тетеринскому переулку в Таганском районе Москвы, закрытое из-за падения дерева, восстановлено.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Наука
В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита
Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.
Обновлено 14 июня в 06:45
Наука
Создан робот-тролль, способный на иронию и сарказм
Кстати, говорит робот тоже весьма интересно – он способен управлять интонацией, делать ударение и акцент на определенные слова и в целом весьма неплохо транслирует сарказм.
Обновлено 14 июня в 05:17
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Политика
В здании администрации президента Украины может появиться музей
В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
Обновлено в 13:22
Политика
В Уфу на форум по безопасности приедет представитель США
По словам заместителя секретаря Совбеза РФ, США не участвовали в форуме в последние годы Приезд одного из представителей Совета национальной безопасности США ожидается в Уфе с 18 по 20 июня, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:31
Общество
Суд признал виновной в коррупции жену израильского премьера
Обновлено в 08:56
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26