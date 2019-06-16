Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь ТрампаРБК 13:45

с чего всё началось

О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху сообщил еще в апреле этого года. В марте Белый дом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Общество Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.

Политика Саакашвили предложил перенести парламент из Киева Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.

Происшествия Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Музыка Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Происшествия Ивану Голунову представлена защита как свидетелю Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала, какое прозвище дала ей Ксения Собчак Известная продюсер Яна Рудковская в своем микроблоге рассказала о том, что теперь у нее есть собственный телеграмм-канал.

Транспорт Движение по Тетеринскому переулку в Москве восстановили Движение по Тетеринскому переулку в Таганском районе Москвы, закрытое из-за падения дерева, восстановлено.

Происшествия Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.

Наука В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.

Наука Создан робот-тролль, способный на иронию и сарказм Кстати, говорит робот тоже весьма интересно – он способен управлять интонацией, делать ударение и акцент на определенные слова и в целом весьма неплохо транслирует сарказм.

Происшествия Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.

Происшествия 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку Сарри В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

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Политика В Уфу на форум по безопасности приедет представитель США По словам заместителя секретаря Совбеза РФ, США не участвовали в форуме в последние годы Приезд одного из представителей Совета национальной безопасности США ожидается в Уфе с 18 по 20 июня, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

Политика Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте» Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.

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Происшествия В Ростове локализовали пожар в ангаре Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.