Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь ТрампаРБК 13:45

О планах назвать новый город на Голанах в честь Трампа Нетаньяху сообщил еще в апреле этого года. В марте Белый дом признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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с чего всё началось
"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter
, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.
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