Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300Газета.Ru 02:34
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage. Об этом сообщает журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
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США удалось взломать коды опознавания «свой-чужой» сирийской и российской систем ПВО?
Avia.pro18 апреля в 23:14
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Футбол
Зобнин: думаю, я был бы интересен клубам АПЛ и Бундеслиги
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отметил, что внешние факторы отвлекают игроков от футбола, а также предположил, клубы каких европейских чемпионатов могли бы быть заинтересованы в его услугах.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Инженерно-технический состав авиачастей ЗВО подготовит свыше 100 самолетов и вертолетов к летнему режиму эксплуатации
Инженерно-технический состав авиационных частей Западного военного округа приступил к переводу на режим летней эксплуатации свыше 100 единиц самолетов и вертолетов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации.
Обновлено в 04:36
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Магаса, столицы Ингушетии.
Обновлено в 03:35
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено вчера в 03:49
Гаджеты
Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов
Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Губернатор Тульской области отчитался о доходах за 2018 год
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в прошлом году заработал более 6,6 млн рублей. Годом ранее его доход составил 5,6 млн.
Обновлено 18 апреля в 16:07
Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных
Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Незрячий японец пересек Тихий океан на яхте
Незрячий японец Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на небольшой яхте, подобное плавание состоялось впервые в мире.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Авто
Названы лучшие интерьерные решения в автомобилях 2019 года
Перечень лучших интерьеров авто 2019 года опубликовало издание Ward's Auto из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:18
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек
Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Театры
Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием
Обновлено вчера в 15:48