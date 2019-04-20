Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300Газета.Ru 02:34

В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage. Об этом сообщает журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
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СМИ: Израиль разработал ракеты для противостояния С‐300

Телеканал 360°04:31

Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии

РБК03:45

США удалось взломать коды опознавания «свой-чужой» сирийской и российской систем ПВО?

Avia.pro18 апреля в 23:14

СМИ: Израиль нашёл способ «перехитрить» С-300 в Сирии

RT на русскомвчера в 23:47

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:55

Израиль противопоставил российским С-300 ракету Rampage

ФАН00:46

Израиль потирает руки: Rampage убивает русские «Панцири» в Сирии

Свободная Пресса17 апреля в 01:01
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Футбол

Зобнин: думаю, я был бы интересен клубам АПЛ и Бундеслиги

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отметил, что внешние факторы отвлекают игроков от футбола, а также предположил, клубы каких европейских чемпионатов могли бы быть заинтересованы в его услугах.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Инженерно-технический состав авиачастей ЗВО подготовит свыше 100 самолетов и вертолетов к летнему режиму эксплуатации

Инженерно-технический состав авиационных частей Западного военного округа приступил к переводу на режим летней эксплуатации свыше 100 единиц самолетов и вертолетов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации.
Обновлено в 04:36
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

Обновлено в 04:50
Общество

Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Магаса, столицы Ингушетии.
Обновлено в 03:35
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено вчера в 03:49
Гаджеты

Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов

Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Губернатор Тульской области отчитался о доходах за 2018 год

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в прошлом году заработал более 6,6 млн рублей. Годом ранее его доход составил 5,6 млн.
Обновлено 18 апреля в 16:07
Авто

В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД

Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Незрячий японец пересек Тихий океан на яхте

Незрячий японец Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на небольшой яхте, подобное плавание состоялось впервые в мире.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Происшествия

Степной пожар на 7 га потушили возле Домны

Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Авто

Названы лучшие интерьерные решения в автомобилях 2019 года

Перечень лучших интерьеров авто 2019 года опубликовало издание Ward's Auto из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:18
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек

Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Театры

Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием

Обновлено вчера в 15:48
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