Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300Газета.Ru 02:34
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage. Об этом сообщает журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
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СМИ: сирийские С-300 выпустили ракеты, но не перехватили израильские ракеты «Rampage»
Avia.pro16 апреля в 18:47
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Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
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СК сообщил о задержании главного акционера банка «Югра»
Следственный Комитет сообщил в пятницу о задержании Алексея Хотина - главного акционера банка "Югра", лишённого лицензии и признанного банкротом.
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Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
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В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
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Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ
Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
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Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
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Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
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В США поймали огромную рыбу-меч весом около 340 килограммов
В США рыбаки поймали огромную рыбу-меч, которая весит около 340 килограммов.
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Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
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«Наполи» интересуется Триппьером
«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» и сборной Англии Кирану Триппьеру.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
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Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
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Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Ученые объяснили увеличение продолжительности жизни кошек
Ученые из Уральского аграрного университета рассказали, с чем связано увеличение продолжительности жизни кошек.
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В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
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«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
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Футбол
Гвардиола рассказал о работе над ошибками
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
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Авто
В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely
Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09