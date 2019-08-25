Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в СирииКоммерсантъ вчера в 18:44
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
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Армия и оружие
Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски
Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
Обновлено в 03:03
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено вчера в 09:29
Хоккей
НХЛ выступила с заявлением по поводу дисквалификации Кузнецова
Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
Обновлено 23 августа в 09:53
Авто
Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.
Обновлено в 01:57
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель появится у дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Обновлено вчера в 13:39
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Киберспорт
Викрам Редди изумился уровню «Доты» на The International 2019
Инсайдер Викрам Редди восторгается уровнем «Доты» на The International 2019.
Обновлено в 02:40
Общество
В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в ноябре
День народного единства, который отмечается четвертого ноября, подарит жителям России три выходных дня.
Обновлено 23 августа в 03:58
Игры
Хидэо Кодзима: «Когда принимаешься за новый проект, твои близкие люди и сотрудники превращаются в твоих главных врагов»
Геймдизайнер Хидэо Кодзима поделился своим взглядом на создание игр, а также раскрыл основной посыл игры Death Stranding.
Обновлено вчера в 13:32
Космос
Условия для жизни на других планетах могут быть лучше, чем на Земле
Исследователь Стефани Олсон говорит, что на планетах с хорошей циркуляцией океана условия намного лучше, поэтому ученые делают вывод, что они имеют более разнообразную жизнь.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Шойгу прокомментировал миссию российских миротворцев в Приднестровье
Шойгу отметил, что российские миротворцы успешно справляются с серьезной и важной миссией, возложенной на них в данном регионе, и поддерживают мир и стабильность, пишет 24 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 17:05
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента страны
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Тренер «Зенита» назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛ
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Наталия Орейро и Егор Крид зажгли на afterparty «Новой волны» в Сочи
Наталию сменил Егор Крид, который зажег не хуже.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Обновлено вчера в 12:34
Космос
Под поверхностью Марса найдены признаки жизни
В рамках недавнего исследования межнациональная группа специалистов смогла зафиксировать наличие метановых следов в атмосфере Марса.
Обновлено 23 августа в 03:17
Происшествия
Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани
Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено вчера в 12:12