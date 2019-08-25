Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в СирииКоммерсантъ вчера в 18:44

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
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