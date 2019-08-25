Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в СирииКоммерсантъ вчера в 18:44
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
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Футбол
Филипе Луис отказал топ-клубам ради «Фламенго»
Защитник «Фламенго» Филипе Луис подтвердил, что перед уходом из «Атлетико» вел переговоры с «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Боруссией Дортмунд».
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Испытания новейшего робота для Минобороны показали на видео
Ранее стало известно, что Министерство обороны показало новый беспилотный летательный аппарат для проведения воздушной разведки.
Обновлено в 04:38
Культура
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Супруга Мамонова отметила, состояние Мамонова оценивают как стабильное.
Обновлено в 05:36
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Обновлено в 05:12
Политика
Меркель назвала главные темы саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе отдохнули с друзьями
Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают вместе на яхте. Зато звезды дают волю чувствам на совместном отдыхе.
Обновлено в 04:30
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье
В московских поликлиниках пройдут лекции по профилактике заболеваний
Лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 26 по 31 августа.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Футбол
«Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года
«Ливерпуль» готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.
Обновлено в 05:34
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Отчим Кормье умер от рака. Даниэль написал ему трогательное письмо
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье попрощался в соцсетях со своим отчимом по имени Перси Бенуа, который скончался от рака.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Джонсон и Трюдо требуют деэскалации в Гонконге
Ситуацию в Гонконге обсудили во время саммита G7 в Биаррице премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.
Обновлено вчера в 12:02
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки
На сегодняшний день в России действуют 109 лесных пожаров, сообщает «Авиалесоохрана».
Обновлено в 04:49