Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по СирииLenta.ru 17:51
В пресс-службе пояснили, что иранцы планировали атаковать территории на севере Израиля с помощью беспилотников. Израильская армия нанесла предупреждающий удар по объектам инфраструктуры, чтобы сорвать запланированное нападение. Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии.
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Космос
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Обновлено в 02:12
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
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События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Происшествия
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23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 04:58
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Россиянка Екатерина Глазырина заняла первое место в спринтерской гонке на 6 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
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