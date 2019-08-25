Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по СирииLenta.ru 17:51

В пресс-службе пояснили, что иранцы планировали атаковать территории на севере Израиля с помощью беспилотников. Израильская армия нанесла предупреждающий удар по объектам инфраструктуры, чтобы сорвать запланированное нападение. Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии.
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