Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по ДамаскуГазета.Ru вчера в 18:51
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По данным агентства, израильские самолеты нанесли ракетные удары по позициям военных САР.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
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Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках
Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
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Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
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Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
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Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о болезни сына
Телеведущий Андрей Малахов и дочь миллионера, владельца издательского бизнеса Виктора Шкулева Наталья Шкулева воспитывают годовалого сына Сашу.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Экономика
Соцвыплаты на строительство своих домов получат жители хабаровских сел
Министерство сельского хозяйства Хабаровского края распределило господдержку на улучшение жилищных условий жителей села.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Гаджеты
Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика
В России вырос тариф на «Платон»
Следующая индексация произойдет 1 февраля 2020 года — тогда тариф вырастет еще на 16 копеек и составит 2,2 рубля за километр.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков провёл первую тренировку в "Ахмате". Экс-капитан "Спартака" в окружении новых одноклубников станцевал лезгинку.
Обновлено вчера в 16:09
Транспорт
Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»
Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 00:33
Экономика
ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды
ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.
Обновлено в 00:07
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Экономика
Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»
Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.
Обновлено в 02:33
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48