Армия и оружие
В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военныхТАСС 01:32
В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.
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Экс-глава Генштаба Израиля признался в поставках оружия сирийским оппозиционерам
Abkhazian Network News Agencyвчера в 15:56
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В Краснодарском крае в летно-тактических учениях поучаствовали более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила аэродром условного противника на Кубани во время летно-тактических учений, сообщает ТАСС.
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Самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135V, бортовой номер 64−1484, утром 21 января взлетевший с авиабазы на острове Крит, прибыл в акваторию Чёрного моря и приступил к разведполёту возле Крыма.
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Армия и оружие
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Боевые действия в Южном Судане продолжаются — аналитический центр
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