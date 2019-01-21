В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военныхТАСС 01:32

В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль опубликовал видео уничтожения сирийского «Панциря»

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Армия и оружие Армия и оружие Боевые действия в Южном Судане продолжаются — аналитический центр Несмотря на соглашение враждующих сторон от 2017 года о прекращении гражданской войны, продолжающейся уже 5 лет, аналитический центр прогнозирует в ближайшие месяцы «активные наступательные операции, в большинстве случаев от правительства», — пишет Клэм Райн, бывший координатор группы экспертов по Южному Судану в ООН.